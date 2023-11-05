Жирная точка: каким получился финал культового аниме «Атака титанов»

В это сложно поверить, но новых серий больше не будет.

4 ноября в России и во всём мире состоялась премьера 1,5-часового финала «Атаки титанов». Культовое аниме транслировали на протяжении десяти с половиной лет — первые показы в Японии прошли весной 2013 года.

За это время на первый взгляд типичное аниме про спасение человечества стало культурным феноменом с гигантской фан-базой и получило множество самых разных наград, обросло спин-оффами, экранизацией и даже видеоиграми.

В это сложно поверить, но последний спецэпизод действительно ставит красивую точку в истории культового произведения. Студии Mappa удалось сдержать высочайшую планку сериала и выпустить достойный финал одного из лучших аниме в истории.

Финальный спецэпизод «Атаки титанов»: где смотреть?

Последняя серия «Атаки титанов» официально вышла в России — посмотреть 85-минутный эпизод можно на «Кинопоиске» с русской озвучкой или в оригинале с субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Crunchyroll.

Эпик с первых секунд

Прошлый спецвыпуск завершился на самом интересном: Эрен и его армия титанов добрались до форта Салта, одного из последних бастионов человечества в Марли. Большинство людей на материке уже погибли — вся надежда на остатки разведкорпуса в лице Леви, Микасы и Армина.

Они столкнулись с самым сложным выбором в своей жизни: чтобы спасти выживших людей, им необходимо уничтожить своего лучшего друга. Или всё же есть способ остановить Эрена, сохранив ему жизнь? Ответ на этот вопрос и должны были найти персонажи в финале аниме.

Последняя серия сразу же бросает зрителя в гущу событий: герои в первые же секунды после приземления на скелет Титана-прародителя узнают, что его охраняют могучие титаны самых разных поколений. Эти смертоносные воины осложняют и без того практически невыполнимую задачу, мешая героям добраться до тела своего друга и покончить с Гулом Земли раз и навсегда.

Титаны разных поколений на защите Эрена Фото: Crunchyroll

Дальнейшие события спецэпизода можно уложить всего в несколько предложений, однако здесь включается магия кино. Смотреть на то, как студии Mappa удаётся совмещать драйвовые сражения с эмоциональными эпизодами — большое удовольствие. Довольны останутся все: и любители эпичных поединков с титанами, и ценители драмы, которой в финале хоть отбавляй.

Простая история со сложными словами

С первого сезона «Атака титанов» выделялась не только своим сеттингом и масштабным экшеном, но и захватывающей историей. В каждой серии зрителям показывали всё новые и новые чеховские ружья, интриговали как бы вскользь брошенными словами и постепенно раскрывали необычайно богатый лор оригинальной манги.

Картинка и качество анимации в финале на высочайшем уровне Фото: Crunchyroll

Поэтому очень приятно видеть, что эту традицию авторы не стали нарушать и в последней серии. Практически до самого финала авторы жонглируют оставшимися у них козырями. Любой сюжетный поворот здесь происходит не для того, чтобы удивить зрителя — он логичен и обоснован в контексте вселенной тайтла.

«Атака титанов» — очень простая история, суть которой можно пересказать в паре предложений. Чтобы рассказать её настолько захватывающе и не потерять интерес зрителя спустя столько лет, нужен большой талант, коим явно обладают создатель манги Хадзимэ Исаяма и авторы экранизации из студий Wit и Mappa.

Одна из самых эмоциональных сцен финала — разговор Эрена и Армина Фото: Crunchyroll

На наших глазах завершилось одно из самых выдающихся произведений японской анимации. История о природе добра и зла, ксенофобии и ошибках прошлого навсегда войдёт в пантеон лучших творений человечества благодаря кропотливому раскрытию бессмертных тем, замечательной картинке и живым персонажам.

Финал «Атаки титанов»: стоит ли смотреть?

Безусловно. Это полноценный финал одного из лучших произведений японской анимации. Фанаты уже наверняка сравнивают концовку во всех деталях с оригинальной мангой, а у новых зрителей наконец-то больше не будет ни единого оправдания обойти «Атаку титанов» стороной, ведь теперь это полностью законченное творение.

Оценка финала «Атаки титанов» — 9/10

Понравилось

Передовая для жанра графика и анимация

Эпичные сражения и бодрый монтаж

Эмоциональный и очень трогательный финал.

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