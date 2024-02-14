Марк Цукерберг: шлем Quest 3* превосходит Apple Vision Pro

Несколько дней назад в США стартовали продажи шлема Apple Vision Pro. В связи с этим глава Meta* Марк Цукерберг решил сравнить устройство от Apple со своим.

По словам Цукерберга, он изначально предполагал, что Quest 3* будет привлекательнее только из-за более выгодной цены ($ 499 против $ 3499). Однако после приобретения Apple Vision Pro он понял, что его шлем превосходит конкурента и в других аспектах: Quest 3* меньше весит, имеет более широкий угол обзора, широкую библиотеку иммерсивного контента и в целом удобнее в эксплуатации.

Я смотрю на людей и невольно начинаю думать, что многие ожидали от гарнитуры Vision Pro более высокого качества, просто потому что это Apple и продукт стоит больше на $ 3000.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.