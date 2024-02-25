Интервью с участниками Битвы роботов на Играх будущего — о правилах, подготовке и развитии

В эти дни в Казанском цирке проходит один из самых зрелищных турниров Игр будущего — Битва роботов, где в сражениях участвуют не люди, а боевые машины, созданные командами инженеров-изобретателей.

Перед стартом соревнований «Чемпионату» удалось пообщаться с капитаном российского коллектива «ТурбоМеХатроники» Иваном Козловым и лидером женской команды Energy Girls Зоей Судаковой.

В сражении на Битве роботов принимают участие два робота, которые создаются и управляются командами по пять человек. Задача — за несколько минут нанести наибольший урон роботу противника. Призовой фонд турнира на Играх будущего — $ 500 тыс., борьбу за призы ведут команды из России, Индии, Китая и других стран мира.

Инженеры, чьи роботы уже успели одержать первые победы в Казани, раскрыли нам правила этого вида программы и поделились своими впечатлениями от Игр.

— Привет! Давайте начнём с ожиданий от турнира, какие эмоции от происходящего в Казани?

Иван: Ожидания от турнира у меня только положительные, потому что я в принципе не ожидал, что приеду сюда. Но уже за пару дней, хотя битвы даже не начались, я уже могу сказать, что это просто невообразимые эмоции — потому что я познакомился с командами из других стран, увидел новый город для себя и столько интересных стендов тут, на Играх будущего. Мне даже неважно, как пройдут соревнования — я уже получил, то что хотел.

Зоя: Согласна. Я тоже сюда приехала в первую очередь за эмоциями, за новыми знакомствами, но и в целом, конечно, победить или занять одно из первых мест было бы очень приятно.

Energy Girls — полностью женская команда из молодых девушек-инженеров Фото: Оргкомитет Игр будущего

— Расскажите немного о самом формате, как это всё проходит, какие есть требования к роботам?

Иван: Да, требования есть, и довольно такие специфичные. Масса робота не должна превышать 110 килограммов, крайняя линейная скорость крайней точки орудия не превышает 400 км/ч. Запрещены взрывоопасные материалы, запутывающиеся орудия по типу сеток, отстреливающие (гарпуны, условно говоря), электромагнитное излучение запрещено. Огнемёты запрещены.

— Как много времени вообще занимает подготовка робота к таким турнирам?

Зоя: На самом деле это занимает очень много времени. Наша команда прямо несколько дней, ночей, месяцев в мастерской в гараже проводит время, чтобы создать или отремонтировать нашего робота. И, конечно же, это очень дорогостоящее мероприятие — без спонсоров, без дополнительного финансирования было бы очень тяжело. Если о суммах, речь идёт о нескольких миллионах рублей.

— Каких роботов ваши команды привезли в Казань?

Зоя: У нашей команды прекрасный робот — это наш любимый Флиппер. Он сделан из стали и карбекса, работает с помощью пневмосистемы, подкидывает своего противника в воздух. Сила его «подкидывателя» — 5 тонн. Соответственно, он очень манёвренный, быстрый, мощный.

Иван: Наша команда подготовила робота «Путевой-23». Это машина с вертикальным спиннером с ярко выраженным зубом, который приподнимает противника за счёт большого количества оборотов и наносит довольно серьёзные повреждения.

Броня у него не прямая, а наклонная, что делает его труднодосягаемым для некоторых противников. У нас робот-новичок, но уже успевший зарекомендовать себя.

В первом матче «Путевой-23» одолел противника от бразильской Braabots Фото: Оргкомитет Игр будущего

— Звучит мощно! А вообще, отличаются ли подходы разных команд из разных стран к этому соревнованию, в плане стратегий при конструировании или управлении?

Зоя: Наверное, отличаются, но я даже не знаю философию разных иностранных команд. Для кого-то это первый такой опыт, кто-то уже очень много лет этим занимается, и для них это не что-то удивительное, а уже такое привычное дело.

Иван: Могу добавить то, что команды из Китая всегда сильны. Там робототехника развивается ещё на школьном уровне, каждый год проходят соревнования, как у нас олимпиады по предметам. Со школьного возраста они начинают делать роботов массой от 1,5 кг, со студенческого возраста — от 30 кг. И вот уже они могут сюда приезжать более подготовленными к серьёзным соревнованиям.

— Как я понимаю, у таких соревнований на самом деле уже большая история. Как развиваются битвы роботов?

Зоя: Ну, если мы рассматриваем в целом Россию, то в России именно в последний год битва роботов стала гораздо лучше, чем это было несколько лет назад. Конечно, это уже совсем другой уровень.

Уровень самих роботов — команды стали сильнее, умнее, у них вообще появились спонсоры, тогда как раньше участники всё это делали на собственные деньги. И уровень турниров, то есть само шоу стало более глобальным, более профессиональным, более качественным и интересным.

Разбор полётов в индийской команде после первого матча Фото: Оргкомитет Игр будущего

— Сравнивать с тем, что происходит в Японии или США, ещё рано? Что нужно, чтобы в России начали подтягиваться до этого уровня?

Иван: Я думаю, мы потихонечку догоняем тот уровень, потому что всё-таки массовое распространение началось только в этом году. Чем выше будет интерес к этому событию, чем больше будет ажиотаж, тем стремительнее битвы роботов будут развиваться.

То есть то, что сейчас, например, в Америке — телепрограмма BattleBots про сражения роботов — до такого уровня нужно ещё будет стремиться, наверное, три-четыре года.

Зоя: Я бы хотела, чтобы у нас это тоже переросло в формат глобального телешоу, как BattleBots. Это больше шоу, а у нас упор делается на спортивное соревнование с минимумом съёмок. BattleBots снимается много недель, там всё готовится очень долго, гораздо больше репетиций, чем у нас. У нас же Битва роботов идёт в онлайн-формате, «здесь и сейчас», со своими особенностями.