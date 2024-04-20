Все читы для Heroes of Might and Magic 3

В Heroes of Might and Magic 3 разработчики внедрили консольные команды, которые позволяют игрокам получить преимущества. Для этого не потребуется выполнять сложные действия — достаточно ввести правильное кодовое слово в чат и подтвердить ввод.
В этом гайде мы расскажем об активации чит-кодов в «Героях 3», а также отметим все доступные команды.
Как включить читы в «Героях 3»
- Во время игры нажмите клавишу Tab для открытия чата.
- В русскоязычной версии зажмите Ctrl для перехода на английский язык и введите код.
- Нажмите Enter и обратите внимание на сообщение «Мошенник!!!». Если это оповещение появилось на экране, значит, всё верно.
В следующих разделах мы отметим все консольные команды в «Героях 3». Обращаем внимание, что в разных версиях игр используются различные коды.
«Герои 3»
Фото: Ubisoft
Чит-коды для HD Edition и «Возрождения Эрафии»
Чит-коды на деньги и ресурсы
nwcshrubbery — предоставляет 100 тысяч золота и 100 единиц каждого ресурса.
Чит-коды на прокачку героя
nwcigotbetter — повышает уровень героя;
nwctim — открывает у героя все заклинания и даёт 999 очков маны;
nwccoconuts — открывает игроку один миллион очков передвижения, что позволяет перемещаться бесконечно;
nwccastleanthrax — предоставляет максимальный уровень удачи «+3»;
nwcmuchrejoicing — предоставляет максимальный уровень морали «+3».
Чит-коды на постройки
nwconlyamodel — строит все здания в городах игрока, в том числе в захваченных.
Чит-коды на юнитов
nwcavertingoureyes — помещает в каждый свободный слот по пять единиц архангелов;
nwcfleshwound — помещает в каждый свободный слот по 10 единиц чёрных рыцарей;
nwcantioch — предоставляет игроку все боевые машины.
Чит-коды на сценарий
nwconlyamodel — завершает сценарий поражением;
nwctrojanrabbit — завершает сценарий победой.
Чит-коды на карту и графику
nwcalreadygotone — открывает всю карту-загадку;
nwcgeneraldirection — открывает всю стратегическую карту;
nwcphisherprice — повышает цветовую насыщенность.
«Герои 3»
Фото: Ubisoft
Чит-коды для «Клинка Армагеддона»
Чит-коды на деньги и ресурсы
nwcwatto — предоставляет 100 тысяч золота и 100 единиц каждого ресурса.
Чит-коды на прокачку героя
nwcquigon — повышает уровень героя;
nwcmidichlorians — открывает у героя все заклинания и даёт 999 очков маны;
nwcpodracer — открывает игроку один миллион очков передвижения, что позволяет перемещаться бесконечно.
Чит-коды на постройки
nwccoruscant — строит все здания в городах игрока, в том числе в захваченных.
Чит-коды на юнитов
nwcpadme — помещает в каждый свободный слот по пять единиц архангелов;
nwcdartmaul — помещает в каждый свободный слот по 10 единиц чёрных рыцарей;
nwcr2d2 — предоставляет игроку все боевые машины.
Чит-коды на карту
nwcprophecy — открывает всю карту-загадку;
nwcrevealourselves — открывает всю стратегическую карту.
«Герои 3»
Фото: Ubisoft
Чит-коды для «Полного собрания», «Дыхания Смерти» и «Хроник Героев»
Чит-коды на деньги и ресурсы
nwctheconstruct — предоставляет 100 тысяч золота и 100 единиц каждого ресурса.
Чит-коды на прокачку героя
nwcneo — повышает уровень героя;
nwcthereisnospoon — открывает у героя все заклинания и даёт 999 очков маны;
nwcnebuchadnezzar — открывает игроку один миллион очков передвижения, что позволяет перемещаться бесконечно;
nwcfollowthewhiterabbit — предоставляет максимальный уровень удачи «+3»;
nwcmorpheus — предоставляет максимальный уровень морали «+3»;
gosolo — предоставляет управление всеми героями искусственному интеллекту и открывает максимальную скорость передвижения.
Чит-коды на постройки
nwczion — строит все здания в городах игрока, в том числе в захваченных.
Чит-коды на юнитов
nwctrinity — помещает в каждый свободный слот по пять единиц архангелов;
nwcagents — помещает в каждый свободный слот по 10 единиц чёрных рыцарей;
nwclotsofguns — предоставляет игроку все боевые машины.
Чит-коды на сценарий
nwcbluepill — завершает сценарий поражением;
nwcredpill — завершает сценарий победой.
Чит-коды на карту
nwcoracle — открывает всю карту-загадку;
nwcwhatisthematrix — открывает всю стратегическую карту;
nwcignoranceisbliss — прячет всю стратегическую карту;
nwcphisherprice — повышает цветовую насыщенность.
Особые чит-коды
nwctheone — предоставляет пять единиц архангелов в каждый свободный слот, активирует бесконечные ходы и заклинание «Полёт».