На деньги, ресурсы и прокачку.

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Все читы для Heroes of Might and Magic 3

В Heroes of Might and Magic 3 разработчики внедрили консольные команды, которые позволяют игрокам получить преимущества. Для этого не потребуется выполнять сложные действия — достаточно ввести правильное кодовое слово в чат и подтвердить ввод.

В этом гайде мы расскажем об активации чит-кодов в «Героях 3», а также отметим все доступные команды.

Как включить читы в «Героях 3»

Во время игры нажмите клавишу Tab для открытия чата. В русскоязычной версии зажмите Ctrl для перехода на английский язык и введите код. Нажмите Enter и обратите внимание на сообщение «Мошенник!!!». Если это оповещение появилось на экране, значит, всё верно.

В следующих разделах мы отметим все консольные команды в «Героях 3». Обращаем внимание, что в разных версиях игр используются различные коды.

«Герои 3» Фото: Ubisoft

Чит-коды для HD Edition и «Возрождения Эрафии»

Чит-коды на деньги и ресурсы

nwcshrubbery — предоставляет 100 тысяч золота и 100 единиц каждого ресурса.

Чит-коды на прокачку героя

nwcigotbetter — повышает уровень героя;

nwctim — открывает у героя все заклинания и даёт 999 очков маны;

nwccoconuts — открывает игроку один миллион очков передвижения, что позволяет перемещаться бесконечно;

nwccastleanthrax — предоставляет максимальный уровень удачи «+3»;

nwcmuchrejoicing — предоставляет максимальный уровень морали «+3».

Чит-коды на постройки

nwconlyamodel — строит все здания в городах игрока, в том числе в захваченных.

Чит-коды на юнитов

nwcavertingoureyes — помещает в каждый свободный слот по пять единиц архангелов;

nwcfleshwound — помещает в каждый свободный слот по 10 единиц чёрных рыцарей;

nwcantioch — предоставляет игроку все боевые машины.

Чит-коды на сценарий

nwconlyamodel — завершает сценарий поражением;

nwctrojanrabbit — завершает сценарий победой.

Чит-коды на карту и графику

nwcalreadygotone — открывает всю карту-загадку;

nwcgeneraldirection — открывает всю стратегическую карту;

nwcphisherprice — повышает цветовую насыщенность.

«Герои 3» Фото: Ubisoft

Чит-коды для «Клинка Армагеддона»

Чит-коды на деньги и ресурсы

nwcwatto — предоставляет 100 тысяч золота и 100 единиц каждого ресурса.

Чит-коды на прокачку героя

nwcquigon — повышает уровень героя;

nwcmidichlorians — открывает у героя все заклинания и даёт 999 очков маны;

nwcpodracer — открывает игроку один миллион очков передвижения, что позволяет перемещаться бесконечно.

Чит-коды на постройки

nwccoruscant — строит все здания в городах игрока, в том числе в захваченных.

Чит-коды на юнитов

nwcpadme — помещает в каждый свободный слот по пять единиц архангелов;

nwcdartmaul — помещает в каждый свободный слот по 10 единиц чёрных рыцарей;

nwcr2d2 — предоставляет игроку все боевые машины.

Чит-коды на карту

nwcprophecy — открывает всю карту-загадку;

nwcrevealourselves — открывает всю стратегическую карту.

«Герои 3» Фото: Ubisoft

Чит-коды для «Полного собрания», «Дыхания Смерти» и «Хроник Героев»

Чит-коды на деньги и ресурсы

nwctheconstruct — предоставляет 100 тысяч золота и 100 единиц каждого ресурса.

Чит-коды на прокачку героя

nwcneo — повышает уровень героя;

nwcthereisnospoon — открывает у героя все заклинания и даёт 999 очков маны;

nwcnebuchadnezzar — открывает игроку один миллион очков передвижения, что позволяет перемещаться бесконечно;

nwcfollowthewhiterabbit — предоставляет максимальный уровень удачи «+3»;

nwcmorpheus — предоставляет максимальный уровень морали «+3»;

gosolo — предоставляет управление всеми героями искусственному интеллекту и открывает максимальную скорость передвижения.

Чит-коды на постройки

nwczion — строит все здания в городах игрока, в том числе в захваченных.

Чит-коды на юнитов

nwctrinity — помещает в каждый свободный слот по пять единиц архангелов;

nwcagents — помещает в каждый свободный слот по 10 единиц чёрных рыцарей;

nwclotsofguns — предоставляет игроку все боевые машины.

Чит-коды на сценарий

nwcbluepill — завершает сценарий поражением;

nwcredpill — завершает сценарий победой.

Чит-коды на карту

nwcoracle — открывает всю карту-загадку;

nwcwhatisthematrix — открывает всю стратегическую карту;

nwcignoranceisbliss — прячет всю стратегическую карту;

nwcphisherprice — повышает цветовую насыщенность.

Особые чит-коды

nwctheone — предоставляет пять единиц архангелов в каждый свободный слот, активирует бесконечные ходы и заклинание «Полёт».