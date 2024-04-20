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Коды Герои 3 меча и магии: деньги, ресурсы, золото, прокачка, сценарии, постройки, юнитов

Все читы для Heroes of Might and Magic 3
Кирилл Примаков
Коды «Героев 3 меча и магии»: деньги, ресурсы
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На деньги, ресурсы и прокачку.

В Heroes of Might and Magic 3 разработчики внедрили консольные команды, которые позволяют игрокам получить преимущества. Для этого не потребуется выполнять сложные действия — достаточно ввести правильное кодовое слово в чат и подтвердить ввод.

В этом гайде мы расскажем об активации чит-кодов в «Героях 3», а также отметим все доступные команды.

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Как включить читы в «Героях 3»

  1. Во время игры нажмите клавишу Tab для открытия чата.
  2. В русскоязычной версии зажмите Ctrl для перехода на английский язык и введите код.
  3. Нажмите Enter и обратите внимание на сообщение «Мошенник!!!». Если это оповещение появилось на экране, значит, всё верно.

В следующих разделах мы отметим все консольные команды в «Героях 3». Обращаем внимание, что в разных версиях игр используются различные коды.

«Герои 3»

«Герои 3»

Фото: Ubisoft

Чит-коды для HD Edition и «Возрождения Эрафии»

Чит-коды на деньги и ресурсы

nwcshrubbery — предоставляет 100 тысяч золота и 100 единиц каждого ресурса.

Чит-коды на прокачку героя

nwcigotbetter — повышает уровень героя;
nwctim — открывает у героя все заклинания и даёт 999 очков маны;
nwccoconuts — открывает игроку один миллион очков передвижения, что позволяет перемещаться бесконечно;
nwccastleanthrax — предоставляет максимальный уровень удачи «+3»;
nwcmuchrejoicing — предоставляет максимальный уровень морали «+3».

Чит-коды на постройки

nwconlyamodel — строит все здания в городах игрока, в том числе в захваченных.

Чит-коды на юнитов

nwcavertingoureyes — помещает в каждый свободный слот по пять единиц архангелов;
nwcfleshwound — помещает в каждый свободный слот по 10 единиц чёрных рыцарей;
nwcantioch — предоставляет игроку все боевые машины.

Чит-коды на сценарий

nwconlyamodel — завершает сценарий поражением;
nwctrojanrabbit — завершает сценарий победой.

Чит-коды на карту и графику

nwcalreadygotone — открывает всю карту-загадку;
nwcgeneraldirection — открывает всю стратегическую карту;
nwcphisherprice — повышает цветовую насыщенность.

«Герои 3»

«Герои 3»

Фото: Ubisoft

Чит-коды для «Клинка Армагеддона»

Чит-коды на деньги и ресурсы

nwcwatto — предоставляет 100 тысяч золота и 100 единиц каждого ресурса.

Чит-коды на прокачку героя

nwcquigon — повышает уровень героя;
nwcmidichlorians — открывает у героя все заклинания и даёт 999 очков маны;
nwcpodracer — открывает игроку один миллион очков передвижения, что позволяет перемещаться бесконечно.

Чит-коды на постройки

nwccoruscant — строит все здания в городах игрока, в том числе в захваченных.

Чит-коды на юнитов

nwcpadme — помещает в каждый свободный слот по пять единиц архангелов;
nwcdartmaul — помещает в каждый свободный слот по 10 единиц чёрных рыцарей;
nwcr2d2 — предоставляет игроку все боевые машины.

Чит-коды на карту

nwcprophecy — открывает всю карту-загадку;
nwcrevealourselves — открывает всю стратегическую карту.

«Герои 3»

«Герои 3»

Фото: Ubisoft

Чит-коды для «Полного собрания», «Дыхания Смерти» и «Хроник Героев»

Чит-коды на деньги и ресурсы

nwctheconstruct — предоставляет 100 тысяч золота и 100 единиц каждого ресурса.

Чит-коды на прокачку героя

nwcneo — повышает уровень героя;
nwcthereisnospoon — открывает у героя все заклинания и даёт 999 очков маны;
nwcnebuchadnezzar — открывает игроку один миллион очков передвижения, что позволяет перемещаться бесконечно;
nwcfollowthewhiterabbit — предоставляет максимальный уровень удачи «+3»;
nwcmorpheus — предоставляет максимальный уровень морали «+3»;
gosolo — предоставляет управление всеми героями искусственному интеллекту и открывает максимальную скорость передвижения.

Чит-коды на постройки

nwczion — строит все здания в городах игрока, в том числе в захваченных.

Чит-коды на юнитов

nwctrinity — помещает в каждый свободный слот по пять единиц архангелов;
nwcagents — помещает в каждый свободный слот по 10 единиц чёрных рыцарей;
nwclotsofguns — предоставляет игроку все боевые машины.

Чит-коды на сценарий

nwcbluepill — завершает сценарий поражением;
nwcredpill — завершает сценарий победой.

Чит-коды на карту

nwcoracle — открывает всю карту-загадку;
nwcwhatisthematrix — открывает всю стратегическую карту;
nwcignoranceisbliss — прячет всю стратегическую карту;
nwcphisherprice — повышает цветовую насыщенность.

Особые чит-коды

nwctheone — предоставляет пять единиц архангелов в каждый свободный слот, активирует бесконечные ходы и заклинание «Полёт».

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