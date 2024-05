Кино «Каскадёры» прекрасно прославляет опасную профессию: обзор фильма

Когда-то Дэвид Литч был обычным каскадёром и подменял на съёмках больших звёзд вроде Ван Дамма и Брэда Питта. Литч так проникся исполнением и постановкой трюков, что со временем стал именитым режиссёром — и даже снял боевик «Быстрее пули» со старым другом Питтом.

Может ли кто-нибудь рассказать о трудностях профессии лучше Литча? Нет. Похоже, сам режиссёр понимал это, поэтому и снял комедийный экшен «Каскадёр». Каким получился фильм?

«Каскадёры»: информация о фильме

Название: «Каскадёры» (The Fall Guy)

Режиссёр: Дэвид Литч

Актёры: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон и другие

Дата выхода: 3 мая 2024 года

Жанр: боевик, драма, комедия

Продолжительность: 126 минут

Бюджет: $ 125 млн

Страна: США, Австралия, Канада.

«Каскадёры»: где смотреть?

Премьеры в России не было. Возможно, после 12 мая в наших кинотеатрах стартуют неофициальные показы. Цифровой релиз стоит ждать ориентировочно в июле.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Каскадёру любая переделка по плечу

У Кольта (Райан Гослинг) лучшая работа в мире. Он работает с именитым голливудским актёром Томом Райдером (Аарон Тейлор-Джонсон), на каждой съёмке проворачивает крутые трюки и крутит роман с соблазнительным оператором Джоди (Эмили Блант). Увы, каскадёр должен быть готов, что всё это внезапно закончится — так и происходит, когда Кольт неудачно падает с высоты. После травмы он замыкается в себе, рвёт контакты с любимой и становится обычным парковщиком.

18 месяцев спустя герой всё же получает ещё один шанс. Джоди доросла до режиссёра, снимает эпический фильм с Томом Райдером и отчаянно нуждается в крутом каскадёре. Что если Кольт поможет девушке и заодно восстановит отношения? Проблема в том, что звёздный актёр Райдер связывается с плохими ребятами и внезапно пропадает. Без него студия прикроет съёмки, поэтому герой берётся за поиски, которые закончатся драками, погонями и перестрелками.

Из Гослинга вышел отличный каскадёр Фото: Universal

Сам по себе сюжет очень прост. Тут есть и детективная линия, и пара неожиданных поворотов, но вряд ли они кого-то удивят. Интереснее душевные мелочи, которыми наполнен фильм. К примеру, Джоди делает сердцем своего блокбастера несчастную любовь. Почему так? Да потому что расставание с Кольтом разбило ей сердце — вот девушка и выплеснула свою тоску в сценарии. Параллели между реальными персонажами и выдуманными становятся особенностью фильма. Джоди и Кольт умилительно обсуждают сюжет, хотя на самом деле говорят о себе.

Ещё лучше раскрыты страдания каскадёров. Чего стоит большой палец, который Кольт показывает после каждого трюка. Он означает, что персонаж в порядке, и позволяет всей съёмочной группе выдохнуть. Вот только за поднятым пальцем обычно скрываются ушибы, вывихи, сотрясения и невыносимая боль — всё это принято скрывать.

При этом внимания к профессии непозволительно мало. «Если ты исчезнешь со съёмочной площадки, никто и не заметит», — такие слова говорят Кольту в лицо, и в целом они правдивые. Сразу вспоминаешь, что каскадёрам даже «Оскар» до сих пор не вручают.

Следить за отношениями героев интересно Фото: Universal

Также фильм стоит похвалить за шикарный саундтрек и миллион отсылок. Режиссёр пародирует «Безумного Макса», восхищается брутальностью Джейсона Момоа, натягивает на героев куртки с логотипом «Полиции Майами». Всё это под аккомпанемент великих треков: Thunderstruck от AC/DC, Genie In A Bottle Кристины Агилеры, Against All Odds Фила Коллинза и многократное I Was Made For Lovin’ You.

Такие вещи насыщают сюжет и превращают банальности в нечто прекрасное. Вот почему во время просмотра вообще не скучаешь.

У Тейлор-Джонсона запоминающийся персонаж Фото: Universal

Даже Гослингу нужен каскадёр

В фильмах Дэвида Литча не бывает проблем с постановкой. Вот и сейчас герой Гослинга энергично дерётся, участвует в безумных погонях, взрывает всякую всячину — следить за этим весело. Секрет в том, что удары убедительные, эффекты сочные, трюки креативные. При этом герои рискуют жизнью с удачными шутками на устах и очаровательной улыбкой на лице. То, что нужно для лёгкого летнего блокбастера.

Любопытно, что все трюки Райан Гослинг выполнял сам. Героизм актёра подчёркивают финальные титры, где показывают съёмку ключевых экшен-сцен. Эмили Блант не отстаёт: на её долю выпало мало экшена, но девушка справилась со всем самостоятельно. Впрочем, над фильмом всё равно работало много каскадёров — в сцене во время титров упомянули всех.

Герой исполнит множество безбашенных трюков Фото: Universal

«Каскадёры»: стоит ли смотреть?

В «Каскадёрах» нет ничего великого, но это драйвовый и в меру забавный фильм, который стоит посмотреть.

Оценка «Каскадёров» — 7,5 из 10

Понравилось

Креативный экшен

Качественный юмор

Множество крутых отсылок

Шикарный саундтрек.

Не понравилось