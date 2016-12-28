Илья «Lil» Ильюк: я в состав Na`Vi не верю

Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Илья «Lil» Ильюк в интервью Sports.ru прокомментировал новость о новом составе Natus Vincere.
«Становление команды — очень тяжёлый процесс, в коллективе постоянно возникают проблемы, в основном психологического характера. Например, команда играет, одерживает победы, а потом меняется “мета” или выходит новый патч, и начинается серия поражений. Игроки могли банально не успеть разобраться в игре — и начинаются конфликты. На этой почве может дойти и до “дизбанда”.
Dendi привык выигрывать. Известно, что путь к победам тяжёлый, а тут три иностранца в команду пришли. Например, GeneRaL всегда играл в СНГ за русскоговорящие команды, а тут только трое знают этот язык.
Pajkatt — очень жёсткий и очень круто играет, с Biver непонятно. У Na’Vi есть аналитики, которые по какой-то формуле высчитывают “скилл” игрока, его KDA, не KDA — неважно. Но когда ты сидишь на сцене, на том же мэйджоре, это не имеет никакого значения, потому что если твой “керри” погибает, то ты должен идти и помогать, а не на свою статистику смотреть. К тому же огромную роль играют простые человеческие качества: важно, какой у тебя характер, не только уровень игры.
Я как игрок в состав Na’Vi не верю. Нужен какой-то супержёсткий разгон, потрясающая командная химия, синергия, когда люди на одной волне, а это просто так не построить», — считает Ильюк.
27 декабря Na`Vi представила новый состав по Dota 2. В него вошли Данила «Dendi» Ишутин, Виктор «GeneRaL» Нигрини, Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле, Мальте «Biver» Винтер и Роман «rmN-» Палей.