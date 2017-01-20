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175 лет назад 2016
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Audi стала спонсором команды по CS:GO

20 января 2017, пятница. 12:00. Киберспорт
Немецкий автомобильный концерн Audi объявил о заключении партнёрского соглашения с датской командой Astralis по Counter-Strike: Global Offensive. Логотип популярного бренда теперь будет украшать игровые джерси и прочую экипировку киберспортсменов.




«Это очень интересное поле с очень широкой демографией. Когда мы анализировали все эти цифры, то увидели, что киберспорт интересен не только детям и подросткам, но и взрослым людям», — говорит Кристиан Торн, руководитель отдела маркетинга Audi.

Примечательно, что соглашение между Audi и Astralis было подписано за несколько дней до старта The ELEAGUE Major — главного события в мире CS:GO в первом квартале 2017 года. Напомним, что турнир пройдёт с 22 по 29 января в Атланте, США. Киберспортсмены разыграют $ 1 млн.

Отметим, что Audi является спонсором футбольного клуба «Бавария», а также техническим спонсором мадридского «Реала».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Audi Counter-Strike: Global Offensive
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