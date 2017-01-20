Audi стала спонсором команды по CS:GO

«Это очень интересное поле с очень широкой демографией. Когда мы анализировали все эти цифры, то увидели, что киберспорт интересен не только детям и подросткам, но и взрослым людям», — говорит Кристиан Торн, руководитель отдела маркетинга Audi.
Примечательно, что соглашение между Audi и Astralis было подписано за несколько дней до старта The ELEAGUE Major — главного события в мире CS:GO в первом квартале 2017 года. Напомним, что турнир пройдёт с 22 по 29 января в Атланте, США. Киберспортсмены разыграют $ 1 млн.
Отметим, что Audi является спонсором футбольного клуба «Бавария», а также техническим спонсором мадридского «Реала».