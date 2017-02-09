Андрей Коршунов: российские футбольные клубы присматриваются к League of Legends

Глава киберспортивного направления компании Riot Games в России и СНГ Андрей Коршунов в интервью «Советскому спорту» рассказал об интересе российских футбольных клубов к League of Legends.
«Естественно российские клубы тоже смотрят на киберспорт. Аудитория компьютерных игр и киберспорта достаточно молода и достаточно обеспечена, и футбольные клубы заинтересованы в этой аудитории. Почему у нас нет таких успешных кейсов, как в Турции и Европе? Мы не занимаемся этим акцентировано, а клубы только присматриваются к киберспорту, если не брать в расчет FIFA. Думаю, что в следующем году мы что-то увидим. [...]
Нам нужно сначала доработать наш турнир, а уж потом думать о привлечении «Спартака», «Динамо» и других. Но мы видим эту синергию в будущем, потому что это естественный процесс. Клубы хотят омолодить аудиторию, а мы хотим сотрудничества с ними», — поведал Коршунов.
Напомним, что новый сезон Континентальной лиги стартовал 28 января. По сравнению с предыдущим сезоном, чемпионат претерпел значительные изменения.