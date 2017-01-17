Первые матчи Континентальной лиги пройдут 28 января

Российский офис компании Riot Games, разработчика MOBA-игры League of Legends, анонсировал возвращение Континентальной лиги 28 января.
Как и ожидалось, в новом сезоне все матчи LCL пройдут в LAN-формате. Все матчи регулярного первенства команды отыграют в новой студии Riot Games. В связи с данным нововведением Riot Games расширит финансовую поддержку клубов, увеличив как стипендию на аренду игровых домов, так и гарантированную компенсацию для всех игроков и тренеров лиги.
Ещё одним важным новшеством стала новая система выбора и блокировки для турнирных игр, благодаря которой общее количество блокировок возрастёт до 10.
«Несомненно, это изменение окажет огромное влияние на всю фазу драфта и приведёт к появлению новых тактик и, надеемся, неожиданных чемпионов в Ущелье призывателей», — считают организаторы.
Участниками нового сезона станут восемь команд: Natus Vincere, M19, Gambit Esports, Vega Squadron, Vaevictis eSports, Virtus.pro, ROX, Team Just Alpha. Киберспортсмены разыграют 4,5 млн рублей. Матчи регулярного первенства будут проходить по субботам и воскресеньям с 28 января по 26 марта и транслироваться в прямом эфире. По итогам «регулярки» определятся имена четырёх команд, которые сыграют в плей-офф, а двум коллективам, занявшим нижние строчки турнирной таблицы, предстоят игры Турнира продвижения против финалистов Лиги претендентов.