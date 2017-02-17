Чемпионат IEM Katowice покажут в виртуальной реальности

Чемпионат мира по версии Intel Extreme Masters Katowice покажут в виртуальной реальности, пишет Yahoo Esports. Этим займётся компания ESL совместно с сервисом SLIVER.tv, где и можно будет посмотреть игры.

Организаторы турнира обещают показывать картинку в панорамном разрешении (360 градусов). Зрители смогут управлять «аватаром», который создаст эффект присутствия на стадионе, взаимодействовать с другими пользователями при помощи смайлов и следить за статистикой и повторами в VR-клиенте.

Чемпионат мира IEM Katowice пройдёт в Польше в два этапа. Соревнования по League of Legends проведут с 25 по 26 февраля, а с 3 по 5 марта организуют турниры по StarCraft 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Общий призовой фонд трёх дисциплин составит $ 650 тыс.