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У игрока в Super Smash Bros. случился сердечный приступ прямо во время турнира

21 февраля 2017, вторник. 13:24. Киберспорт
У одного из участников турнира BEAST 7 по игре Super Smash Bros. прямо во время чемпионата случился сердечный приступ, сообщает PVP LIVE.

По словам организаторов соревнований, первую медицинскую помощь киберспортсмену оказал студент-медик, который находился на площадке, где проходил турнир. Что за игрок это был и каково его текущее состояние, не сообщается.

Игрок Elevate, ставший впоследствии чемпионом BEAST 7, в своём «твиттере» выразил поддержку молодому человеку и пожелал как можно быстрее пойти на поправку.



«Ничего подобного раньше не видел. Его сердце остановилось прямо во время матча. Очень много людей на площадке. Надеюсь, что всё закончится благополучно».

Турнир BEAST 7 проходил с 17 по 19 февраля в Гётеборге, Швеция. В чемпионате участвовали игроки из США, Канады, Великобритании и стран Европейского союза.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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