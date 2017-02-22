Джек Этьенн: я планирую посвятить киберспорту оставшуюся часть моей жизни

Основатель киберспортивной команды Cloud9 Джек Этьенн дал интервью порталу Slingshot, в котором рассказал о создании организации и современном подходе к киберспорту.
«Ключ к успеху в киберспорте — хороший персонал. Многое зависит от них: спонсоры, партнёры, игроки. Я потратил много времени, чтобы найти действительно стоящих людей, которые смогли бы решать все необходимые вопросы. Поэтому мы стали в своём роде уникальны — мы стали приносить прибыль.
Многие, кто сейчас инвестирует в киберспорт, не понимают, что здесь есть своя экосистема. Они приходят, тратят много денег и ожидают моментальной прибыли, но этого не происходило, потому что это долгосрочная перспектива. Это вредит текущей экосистеме, поэтому я надеюсь, что новые игроки в сфере киберспорта останутся в нём надолго. Мне нравится этим заниматься, и я планирую посвятить этому оставшуюся часть моей жизни», — рассказал Этьен.
Киберспортивная организация Cloud9 основана в 2012 году. В настоящее время под тегом команды выступают коллективы по League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch и прочим дисциплинам.