Эпитасио «TACO» де Мело: надеемся взять реванш у VP на их домашней арене

Эпитасио «TACO» де Мело, игрок SK Gaming по CS:GO, в интервью theScore esports прокомментировал изменения в составе и рассказал о своём настрое перед IEM Season 11 World Championship в Катовице.
«Изначально было понятно, что Fox будет только заменой. Чтобы играть с нами, ему нужно было перебраться в Калифорнию. Он станет отцом в этом году, так что естественно, что ему хочется больше времени провести с семьёй.
Он проделал потрясающую работу, выступая с нами, но мы изначально оповестили его, что планируем играть с Felps.
Сейчас нам всё в новинку, адаптация к ролям всегда занимает много времени. Но здесь потребуется меньше усилий, чтобы приспособиться, чем с Fox. DreamHack стал отличным стартом, и мы уже видим, что этот состав будет очень силён в будущем.
В очень ровном матче мы проиграли, вероятно, лучшей команде на данный момент. Virtus.pro — это наш финальный босс, и мы надеемся взять реванш на их домашней арене», — заключил игрок.