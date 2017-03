Evil Geniuses и Team Onyx сыграют в следующем матче Arena King of the Hill

Студия MoonDuck и букмекерская контора Betway анонсировали новый матч турнира Arena King of the Hill. Следующими в чемпионате примут участие Evil Geniuses и Team Onyx.Встреча состоится 17 марта в 22:00 по московскому времени. Команды сыграют до трёх выигранных карт. Победителю достанется приз в $ 5 тыс. и возможность продолжить выступление на чемпионате.В предыдущем матче Evil Geniuses встречалась с compLexity. Серия завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Андреаса «Cr1t» Нильсена. Всего в рамках Arena King of the Hill пройдёт пять матчей.