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175 лет назад 2016
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YouTube приобрёл права на трансляцию матчей Esports Championship Series

16 марта 2017, четверг. 19:26. Киберспорт
YouTube и FACEIT объявили о многолетнем сотрудничестве, предоставляющем эксклюзивные права на трансляции матчей Esports Championship Series по CS:GO. Срок действия сделки не оглашается.

«YouTube — самая популярная платформа для геймеров в мире, которая продолжает внедрять инновации и удерживать лидерство в видеотехнологиях. Всё это делает платформу отличным новым домом для ECS», — поделился главный коммерческий директор Faceit Мишель Аттисани.

Трансляции на YouTube начнутся 25 марта. Пока не известно, коснётся ли этот договор только англоязычных стримов или будет распространяться на эфиры на русском, польском и португальском языках.

Ранее YouTube приобрёл права на англоязычную трансляцию пятого и шестого сезонов ESL Pro League.

Esports Championship Series основали FACEIT и Twitch в апреле 2016 года. Призовой фонд второго сезона чемпионата составил $ 660 тыс. Его победителем стала команда Astralis.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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