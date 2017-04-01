В финале чемпионата РФПЛ по киберфутболу сразятся ФК «Уфа» и ЦСКА

Представитель ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев вышел в финал РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу, обыграв Кирилла «Aruhito» Ординарцева из ФК «Оренбург» в серии из двух игр.
В финале турнира Timon встретится с киберфутболистом «Уфы» Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым. Победитель получит право представлять Россию на региональном отборочном этапе чемпионата мира по киберфутболу EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team под эгидой ФИФА. Месяц назад игроки уже встречались в финале ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу в Уфе. Тогда победителем стал представитель ЦСКА.
Первый РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу проходит в развлекательном центре «Пирамида» в Казани. Финал соревнований запланирован на 19:30 по московскому времени, до этого состоится матч за третье место. Прямая трансляция игр ведётся на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, в группе «Наш футбол» в социальной сети «ВКонтакте», в эфире телеканала Game Show, приложении GameShow на платформе LG Smart TV, на страницах клубов Премьер-Лиги в социальных сетях. «Чемпионат» выступает информационным партнёром турнира.