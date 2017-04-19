Bethesda представила нового паладина из Quake Champions

Компания Bethesda Softworks опубликовала геймплейный трейлер Quake Champions, в котором представила нового героя – целителя и воительницу Galena.

Согласно сюжету, Galena выросла в Мире снов, с детства её готовили сражаться с другими чемпионами. Этот паладин несёт божественное воздаяние. Она способна менять ход боя, нанося сокрушительный урон врагам и исцеляя союзников. Грозным противником её делают необыкновенная выносливость вкупе с навыками «Нечестивый тотем» и «Перераспределение».

Galena входит в состав бойцов, доступных в закрытом бета-тестировании Quake Champions. Игра разрабатывается студией id Software и представляет собой многопользовательский шутер от первого лица. Издателем игры выступает Bethesda Softworks. С 6 по 16 апреля проводился первый этап закрытого бета-тестирования. Записаться на участие в бета-тесте можно на официальном сайте проекта.