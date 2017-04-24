Lagardere Sports объявила о сотрудничестве с SK Gaming

Спортивное маркетинговое агентство Lagardere Sports сообщило о сотрудничестве с киберспортивной организацией SK Gaming. Об этом говорится на официальном сайте агентства.

«Коммерческая база, спортивный успех и выдающаяся фанатская база — это то, что делает SK Gaming привлекательной организацией для работы. Мы рассматриваем Counter-Strike: Global Offensive как интересную маркетинговую платформу из-за энтузиазма её коммьюнити», — прокомментировал сотрудничество управляющий директор Lagardere Sports Роберт Мюллер фон Вультеус.

Это не первый киберспортивный партнёр компании. В январе этого года агенство Lagardere Sports заключило контракт с известной командой в League of Legends — Unicorns of Lovе.

Lagardere Sports является одним из ведущих маркетинговых спортивных агентств в мире. Оно занимается организацией, поддержкой и проведением мероприятий. Компания известна своим сотрудничеством с ведущими мировыми спортсменами.