The Kiev Major: TNC, IG и Secret вышли в лидеры группового этапа

Завершился третий круг игр на групповом этапе The Kiev Major. По его интогам определились 4 команды, которые заняли лидирующие позиции.

В верхнюю часть турнирной таблицы пробились Invictus Gaming, Team Secret, Virtus.pro и TNC Pro Team. Эти команды сыграют друг с другом за первые места на групповом этапе.

В матче второго раунда Virtus.pro обыграла Team Random, Team Secret была сильнее Digitalc Chaos, а iG обошла OG. Thunderbirds в последней серии круга уступила TNC.

Закроют игровой день встречи команд, которые потерпели поражение в первом раунде.

По результатам группового этапа The Kiev Major ни один участник не покинет соревнования.