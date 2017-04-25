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Кирилл «ANGE1» Карасёв: наша цель на ближайших турнирах — получить опыт

25 апреля 2017, вторник. 15:27. Киберспорт

Один из игроков команды HellRaisers Кирилл «ANGE1» Карасёв дал интервью журналистам портала Cybersport. В нём он рассказал о планах коллектива касательно участия в предстоящих турнирах.

«Мы не ставим цель занять топ-1 на DreamHack в США и Франции. Я адекватно оцениваю ситуацию и не требую от ребят результатов здесь и сейчас. Я понимаю, что в первую очередь мы едем туда за опытом игры на турнирах. График, правда, очень неудобный — мы будем больше времени лететь в Америку, чем играть. У нас не будет времени на адаптацию, зато будет джетлаг сумасшедший — восемь или девять часов разницы.

Сейчас я просто хочу сыграть с этой командой как можно больше турниров перед «мажором». Всё-таки именно он у нас будет основной целью, ну, как и другие крупные турниры. В эти три месяца после подписания контракта — я и партнёрам сказал, и команде, и организации — наша главная цель — получить опыт. И только после этого, когда мы уже не будем так нервничать, мы можем побороться за звание тир-1 команды. Пока же я воспринимаю всё это как демонстрацию нашего потенциала», — рассказал ANGE1.

Напомним, что команде предстоит участие в DreamHack Austin и DreamHack Tours. Первые соревнования пройдут с 28 по 30 апреля в американском городе Остине. Французский турнир в свою очередь состоится с 6 по 8 мая в Туре.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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