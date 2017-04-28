The Kiev Major: Virtus.рro сыграет с Team VG.J в четвертьфинале

Virtus.pro победила китайский состав IG.Vitality со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал The Kiev Major. Соперником команды из СНГ станет Team VG.J. Их матч запланирован на 29 апреля.

IG.Vitality покинула соревнования. Выигрыш китайского состава составил $ 62 500. Ранее соревнования покинули mousesports, Digital Chaos и NewBee.

Вторая половина четвертьфиналов состоится 28 апреля. В 10:00 по московскому времени начнут играть TNC Pro Team и Faceless. Примерно в 13:30 стартует матч OG против Team Random, в 17:00 — Thunderbirds против Evil Geniuses. Завершать игровой день будут Team Secret и SG e-sports.

The Kiev Major завершится 30 апреля. Призовой фонд составляет $ 3 млн. Победитель получит миллион долларов.

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