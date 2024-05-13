Первый трейлер новой части Assassin's Creed про Японию покажут 15 мая

Студия Ubisoft официально представила новую часть игры о противостоянии ассасинов и тамплиеров — первый трейлер Assassin's Creed: Shadows обещают показать уже послезавтра.

В среду, 15 мая, в 19:00 мск разработчики представят кинематографичный трейлер проекта, ранее известного под кодовым названием Assassin's Creed Red. Геймплей покажут позже — игровой процесс можно будет увидеть только в июне.

Фото: Ubisoft

Другие подробности о проекте пока не сообщаются. Ранее инсайдеры сообщали, что Shadows перенесёт нас в феодальную Японию, где будет два главных героя с уникальным набором способностей: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ.

Релиз Assassin's Creed: Shadows якобы намечен на осень 2024 года. Точной информации пока нет.