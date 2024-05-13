Windows 11 и Microsoft Office снова можно обновлять в России, сообщают СМИ

Microsoft открыла доступ российским пользователям к обновлениям для операционной системы Windows и пакета приложений Office. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Руссофт».

Так, Windows 11 23H2, последний большой апдейт для ОС, вновь можно скачать на компьютеры в России. Аналогичная ситуация и с пакетом обновлений для Office, для загрузки которого теперь не нужно прибегать к сторонним программам. Ранее подобные патчи нельзя было установить местным пользователям без различных ухищрений.

Кроме того, Microsoft так и не заблокировала российским IT-компаниям доступ к программному обеспечению, хотя обещала это сделать после 20 марта. Спустя почти два месяца организации всё ещё могут пользоваться решениями американской корпорации без серьёзных ограничений.

В «Руссофте» отмечают, что Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке и не потерять важный источник доходов. Корпорация Сатьи Наделлы хочет сохранить присутствие в России, хоть и заявляет об обратном. Другой важный фактор, почему Microsoft не уходит из страны, — возможные гигантские репутационные потери в мире.