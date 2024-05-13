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Новую часть DOOM могут показать уже в начале июня — инсайдер

Новую часть DOOM могут показать уже в начале июня — инсайдер
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Журналист и инсайдер Том Уоррен несколько раз намекнул, что следующую игру серии DOOM могут показать совсем скоро — на летней презентации Xbox 9 июня. Внимание на это обратили в Eurogamer.

Издание также напомнило, что в начале года Bethesda подавала заявку на новый торговый знак, связанный с DOOM. Речь об IDKFA — известном чит-коде, который использовался в шутере. Кроме того, некая DOOM: Year Zero была в списке релизов, раскрытом Microsoft осенью на суде по делу Activision Blizzard.

Судя по всему, разработкой новой игры вновь занимается студия id Software. Одним из её последних проектов был Doom Eternal, выпущенный в 2020 году.

Ранее учёные «запустили» оригинальную DOOM на клетках кишечной палочки.

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