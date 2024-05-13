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Трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» выйдет 14 мая

Трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» выйдет 14 мая
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Создатели сериала «Властелин колец: Кольца власти» анонсировали дебютный трейлер второго сезона. Его мировая премьера состоится уже 14 мая на YouTube-канале Prime Video.

Съёмки второго сезона проходили в Великобритании с осени 2022 года по весну 2023-го. События продолжения развернутся сразу после окончания истории первого сезона, а основной актёрский состав пополнят трое звёздных артистов: Киран Хайндс («Рим», «Игра престолов»), Рори Киннер («Не время умирать») и Таня Муди («Шерлок»).

Второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» выйдет в 2024 году. Точную дату премьеры в Amazon наверняка назовут в ближайшем трейлере. Вместе с «Кольцами власти» в этом году также состоится премьера ближайшего конкурента — второго сезона «Дома дракона» от HBO.

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