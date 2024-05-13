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Новый отрывок аниме по «Рику и Морти» опубликовали на YouTube

Телеканал Adult Swim опубликовал ещё один отрывок аниме-адаптации популярного мультсериала «Рик и Морти».

В коротком YouTube-ролике можно увидеть, как Морти становится героем для инопланетян, уничтожив вражеский корабль, — после этого он становится идолом, которому ставят памятники и посвящают праздник.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Режиссёром «Рик и Морти: Аниме» стал Такаси Сано — постановщик «Башни Бога» и автор ключевой анимации в таких проектах, как «Евангелион», «Сага о Винланде» и «Девушки и танки».

Сано планирует адаптировать под аниме-стиль некоторые сюжеты из оригинального сериала, но при этом добавить в проект уникальных японских идей.

Дата выхода аниме до сих пор неизвестна, но релиз ожидается до конца 2024 года. В первом сезоне будет 10 эпизодов.