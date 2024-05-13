Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «Головоломка 2» всего на минуту длиннее первой части

Мультфильм «Головоломка 2» всего на минуту длиннее первой части
Комментарии

Студия Pixar закончила монтаж «Головоломки 2» — продолжения знаменитого мультфильма про девочку Райли Андерсон и её эмоции. Лента выйдет в мировой прокат уже 14 июня.

Как сообщают зарубежные СМИ, финальная продолжительность картины составила 1 час 36 минут без учёта титров. Это ровно на одну минуту дольше оригинального мультфильма, хронометраж которого составляет 1 час 35 минут. Судя по всему, в студии решили уложиться в привычную для жанра длительность.

«Головоломка 2» расскажет о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Ранее авторы заявили, что черпали вдохновение из триллера «Неогранённые алмазы» с Адамом Сэндлером.

Материалы по теме
Авторы «Головоломки 2» вдохновлялись сценами из триллера «Неогранённые алмазы» от Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android