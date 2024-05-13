Мультфильм «Головоломка 2» всего на минуту длиннее первой части

Студия Pixar закончила монтаж «Головоломки 2» — продолжения знаменитого мультфильма про девочку Райли Андерсон и её эмоции. Лента выйдет в мировой прокат уже 14 июня.

Как сообщают зарубежные СМИ, финальная продолжительность картины составила 1 час 36 минут без учёта титров. Это ровно на одну минуту дольше оригинального мультфильма, хронометраж которого составляет 1 час 35 минут. Судя по всему, в студии решили уложиться в привычную для жанра длительность.

«Головоломка 2» расскажет о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Ранее авторы заявили, что черпали вдохновение из триллера «Неогранённые алмазы» с Адамом Сэндлером.