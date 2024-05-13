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ESL снял ролик-пародию на фильм «Дюна: Часть вторая» с про-игроками в Counter-Strike 2

ESL снял ролик-пародию на фильм «Дюна: Часть вторая» с про-игроками в Counter-Strike 2
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Турнирный оператор ESL опубликовал видеопародию на фильм «Дюна: Часть вторая» с участием профессиональных игроков в Counter-Strike 2.

В ролике под названием Dust 2: Aleksi Al GaiB демонстрируются кадры «Дюны», переснятые с киберспортсменами. Роль Лисана аль-Гаиба в видео на себя примерил капитан Natus Vincere Алекси Aleksib Виролайнен.

Также в пародии появляются такие киберспортсмены, как Джонатан Elige Яблоновски и Майкл Grim Винс. По сюжету ролика, Aleksib, используя «голос», вынуждает своих оппонентов допускать внутриигровые ошибки.

Ранее Valve заменила карту Overpass на Dust 2 в турнирном маппуле. Киберспортивное сообщество разделилось на два лагеря: кому-то изменение понравилось, а кто-то был разочарован.

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