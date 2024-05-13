Red Dead Redemption может выйти на ПК — информацию об этом нашли в файлах Rockstar

Датамайнер под ником Tez2 нашёл в коде сайта Rockstar Games два упоминания о том, что Red Dead Redemption получит версию для ПК.

Анонс на сайте уже готов и сообщает, что релиз состоится «скоро», но пока страничка скрыта от простых пользователей.

Фото: Tez2

Судя по всему, ковбойская экшен-адвенчура выйдет вместе с дополнением Undead Nightmare, в котором главный герой ищет лекарство, которое спасёт всех от зомби-апокалипсиса. Его не считают каноничным, действие происходит в параллельной вселенной.

Оригинальная Red Dead Redemption вышла в 2010 году на PlayStation 3 и Xbox 360, а совсем недавно была адаптирована на PS4 и Nintendo Switch. В отличие от первой части, RDR 2 появилась на всех трёх основных платформах.