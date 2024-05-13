Звезда «1+1» и «Люпена» сыграет в романтической комедии от Netflix

Французский актёр Омар Си сыграет главную роль в предстоящем фильме «Французский любовник», который снимает стриминговый сервис Netflix.

Получивший известность благодаря фильму «1+1» и сериалу «Люпен» Си примерит на себя образ большой звезды, который встречает соседку — так начинается история большой любви. Его спутницу в романтической комедии сыграет Сара Жиродо («Красавица и чудовище», «Мелкий фермер»).

Также в актёрский состав вошли Паскаль Арбийо («Шальная пуля») и Альбан Иванов («Непотопляемые»). Проект станет режиссёрским дебютом Нины Ривз, которой доверилось руководство Netflix.

Съёмки фильма начнутся 27 мая в Париже, премьера же «Французского любовника» предварительно намечена на 2025 год.