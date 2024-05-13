Дополнение к Lies of P выйдет во второй половине 2024 года — отчёт разработчиков

Разработчик и издатель Neowiz опубликовал финансовый отчёт с планами на остаток 2024 года — согласно ему, до конца 2024 года должно выйти DLC к соулс-лайку Lies of P.

Ранее создатели игры не сообщали о планах выпустить дополнение. Но, согласно документу, оно станет доступно игрокам во второй половине года, как и несколько других небольших проектов.

Фото: Neowiz

Lies of P вышла в сентябре 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox, собрав в целом положительные оценки экспертов и игроков. Соулс-лайк рассказывает историю механической куклы Пиноккио в покинутом людьми городе Крате.

В середине апреля из Lies of P случайно убрали систему защиты Denuvo, после чего игра оказалась на торрентах. До этого экшен не могли взломать около пяти месяцев.