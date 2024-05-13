Роскомнадзор потребовал у TikTok отчитаться о соблюдении законов России — СМИ

Роскомнадзор после обращения ассоциации АППСИМ по поводу работы сервиса TikTok в России направил его головной компании запрос, касающийся соблюдения российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Речь идёт о соблюдении двух законов — «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае выявления признаков нарушения требований законодательства регулятор может принять меры, предусмотренные ч. 3 ст. 23 ФЗ «О персональных данных». Это может быть в том числе ограничение доступа или уничтожение информации — персональных данных пользователей.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила регулятору рассмотреть блокировку TikTok в России. В организации считают, что эта мера поможет нарастить аудиторию отечественных продуктов примерно на 30 млн человек — столько сейчас составляет аудитория российского сегмента приложения.