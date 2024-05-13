Microsoft планирует ввести новый тариф и повысить цены на Game Pass — инсайдер

В свежем выпуске подкаста The Xbox Two ведущие Rand al Thor 19 и редактор Windows Central Джез Корден рассказали о будущих планах Microsoft на подписку Game Pass. По их словам, компания планирует ввести новый тариф и увеличить цены всех доступных тарифов.

Слухи о новом тарифе Game Pass ходили ещё в 2023 году. Тогда говорилось об особом уровне Game Pass, в котором будет реклама. Говорят ли именно об этом инсайдеры в данный момент, понять трудно. Не исключено, что новым тарифом станет более дорогой Game Pass с доступом к ещё более премиальным тайтлам.

Инсайдеры ожидают новостей про изменения в сервисе во время летних игровых презентаций, в частности, на летнем шоу Xbox, которое пройдёт 9 июня.

Ранее о подорожании Game Pass говорил и главный редактор The Verge Том Уоррен.