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Фильм Министерство неджентльменских дел Гая Ричи — дата выхода в России и где смотреть онлайн

Фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи вышел в России
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13 мая в России состоялась официальная премьера фильма «Министерство неджентльменских дел» режиссёра Гая Ричи. Лента доступна для просмотра в кинотеатрах страны, а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск» с привычным русским дубляжом.

Ранее картина должна была выйти в российском прокате 25 апреля, однако премьеру отложили на неопределённый срок из-за того, что Министерство культуры РФ не выдало ленте прокатное удостоверение на анонсированную дату.

Действие фильма разворачивается в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Премьер-министр Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли в фильме исполнили Генри Кавилл («Ведьмак»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»).

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