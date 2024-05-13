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Motorola представила смартфон Moto G Stylus 5 со стилусом и большой батареей

Motorola представила смартфон Moto G Stylus 5 со стилусом и большой батареей
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Компания Motorola представила свой новый смартфон Moto G Stylus 5G. Гаджет поступит в продажу 30 мая по цене в $ 399 (около 37 тыс. рублей). Доберётся ли устройство до России, неизвестно.

Смартфон получил 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Гаджет работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки.

Одна из главных особенностей Moto G Stylus 5G — встроенный в комплект стилус, который можно использовать как в повседневности, так и для отдельных задач. В новой версии гаджета производитель обещает уменьшить задержки при взаимодействии с экраном.

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