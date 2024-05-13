Аниме «Кайдзю номер восемь» вошло в топ-10 популярных сериалов в России

Японский анимационный сериал «Кайдзю номер восемь» на прошлой неделе вошёл в топ-10 по популярности в России.

Согласно рейтингу Индекс Кинопоиск Pro, проект набрал 92 балла интереса. В итоге аниме оказалось выше некоторых актуальных проектов вроде «Задачи трёх тел» и «Постучись в мою дверь в Москве», а также признанных лидеров («Игра престолов», «Реальные пацаны»).

Лидером при этом остаётся сериал «Чикатило», на втором место — адаптация серии игр Fallout, затем — турецкая драма «Зимородок».

Фото: Индекс Кинопоиск Pro

Премьера «Кайдзю номер восемь» состоялась в апреле. Аниме рассказывает о мире, в котором люди ведут непрерывную войну с монстрами — кайдзю. Главным персонажем становится простой уборщик, которому в рот залетает маленький монстр, меняя всю его жизнь.