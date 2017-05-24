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jasonR и hazed останутся в составе OpTic Gaming по CS:GO

24 мая 2017, среда. 11:52. Киберспорт

Бывший игрок Splyce Джейсон «jasonR» Рушельски и Джеймс «hazed» Кобб останутся в составе организации OpTic Gaming по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщает портал HLTV.org. Это означает, что jasonR сыграет за организацию на EPL Season 5 Final, ESL One Cologne, на Major Qualifier и, возможно, на самом турнире, а hazed в свою очередь займётся тренерской работой.

Напомним, что у команды начались проблемы после ухода Питера «stanislaw» Яргуза, который в феврале этого года стал членом Team Liquid. С тех пор коллектив так и не нашёл подходящего игрока.

В начале мая один из игроков OpTic Оскар «mixwell» Канэллас дал интервью журналистам HLTV, в котором сказал, что игроки устали от вечных выступлений с заменами и команда хочет стабильности.

Состав OpTic Gaming по CS:GO

— Оскар «mixwell» Канэллас

— Тарик «tarik» Целик

— Джейсон «jasonR» Рушельски

— Уилл «RUSH» Виерзба

— Кит «NAF» Маркович

— Джеймс «hazed» Кобб (тренер).

Источник: HLTV.org Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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