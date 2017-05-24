jasonR и hazed останутся в составе OpTic Gaming по CS:GO

Бывший игрок Splyce Джейсон «jasonR» Рушельски и Джеймс «hazed» Кобб останутся в составе организации OpTic Gaming по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщает портал HLTV.org. Это означает, что jasonR сыграет за организацию на EPL Season 5 Final, ESL One Cologne, на Major Qualifier и, возможно, на самом турнире, а hazed в свою очередь займётся тренерской работой.
Напомним, что у команды начались проблемы после ухода Питера «stanislaw» Яргуза, который в феврале этого года стал членом Team Liquid. С тех пор коллектив так и не нашёл подходящего игрока.
В начале мая один из игроков OpTic Оскар «mixwell» Канэллас дал интервью журналистам HLTV, в котором сказал, что игроки устали от вечных выступлений с заменами и команда хочет стабильности.
Состав OpTic Gaming по CS:GO
— Оскар «mixwell» Канэллас
— Тарик «tarik» Целик
— Джейсон «jasonR» Рушельски
— Уилл «RUSH» Виерзба
— Кит «NAF» Маркович
— Джеймс «hazed» Кобб (тренер).