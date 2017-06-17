Бывший руководитель Team Secret Кемаль Садикоглу создал новую организацию

Экс-руководитель команды Team Secret Кемаль Садикоглу создал новую команду. Об этом сообщает издание Esports Insider. Новая организация будет называться Dynasty Gaming. Среди текущих коллективов команды будут выступать экс-игроки женского состава Team Secret по CS:GO и Vainglory. Также планируется открыть набор по Playerunknown's battle ground, H1Z1, FIFA и Street Fighter.



«Я хочу поблагодарить Клемента Puppey Иванова и организацию Team Secret за громкие победы, которые у нас были. Я желаю им всего наилучшего и успешного будущего», — прокомментировал новость Кемаль.



Кемаль Садикоглу возглавлял Team Secret около двух лет. Он присоединился к команде в 2015 году и управлял ей до марта 2017-го. Во время его работы в организации Team Secret была вовлечена в ряд скандалов, связанных с задержками выплат игрокам.