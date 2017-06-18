Gambit Esports покинула DreamHack Summer 2017 по CS:GO

Завершился групповой этап турнира DreamHack Summer 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. По его результатам в плей-офф прошли команды CLG, Immortals, Fnatic и SK Gaming. Остальные участники выбывают из соревновательной гонки — Mousesports и Gambit Gaming заняли 5-6-е место и получили $ 3 тыс., а Team Singularity и Cloud9 расположились на 7-8-й турнирной строчке и получили по $ 2 тыс.

В первом раунде плей-офф Immortals предстоит сыграть со шведской пятёркой из Fnatic. Counter Logic Gaming в свою очередь сразится с SK Gaming. Матчи начнутся 19 июня в 13:00 по московскому времени.

DreamHack Summer 2017 проходит в шведском городе Йёнчёпинг. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.