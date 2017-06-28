Арсений «ArsZeeqq» Усов: грустно за СНГ

Игрок Effect по Dota 2 Арсений «ArsZeeqq» Усов прокомментировал уровень команд на квалификации к The International 2017, а также рассказал о причинах неудачного выступления своей команды.

«Забавно наблюдать за уровнем и подготовкой команд на всём турнире. Как команды, играющие по 8 кв в день, не могут обыграть суперпосредственные составы. Как те же команды с посредственными игроками ловят невероятный кураж и выносят всех. Как команды не могут справиться с дешёвыми “нише” пиками. Как-то грустно за СНГ… Игроки до сих пор держатся за какие-то знакомства, до сих пор доверяются каким-то ощущениям, вместо выполнения экшуал-работы. Создаётся впечатление, что в СНГ люди играют в доту, чтобы НЕ РАБОТАТЬ, когда в других регионах люди играют, потому что безумно любят играть в эту игру и готовы делать абсолютно всё для достижения результата (все знают, что русскоговорящие – самые токсичные люди. Они не любят игру, им НАДО играть). Самое забавное, что я не отрицаю, что какие-то пункты присущи и мне и это всё непосредственное лицемерие.

Что по поводу команды Effect – мы стали заложниками ситуации и наделали огромных ошибок на “кухне” команды (я говорю непосредственно о новых игроках, где-то даже о каких-то претензиях к кикнутым людям, которые того совершенно не заслуживали, особенно тренер, который не факт, что лучший, но точно тир1 кадр для команды). Изменения, соответственно, последуют (конкретно какие – не знаю), и всё должно встать на свои места, потому что амбиции и стремление никуда не ушли, а только увеличились в своих размерах. Единственной проблемой будет временный лаг на возвращение формы, ибо после такого перформанса любой станет играть на порядок хуже, но это не должно продлиться слишком долго", — выразил мнение Усов.

На прошедшей квалификации к The International 2017 Effect заняла 7-е место по итогам групповой стадии и покинула отборочные.