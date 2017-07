Компания Valve продлила действие боевого пропуска до 18 сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте игры.

Сообщается, что такое решение приняли в связи с задержками выхода первого и второго актов кооперативной кампании. Первый акт под названием The Sands of Fate вышел в мае 2017 года. Второй акт компания планирует выпустить после завершения The International 2017.

The International 2017 пройдёт в американском городе Сиэтл с 7 по 12 августа. Призовой фонд турнира пока неизвестен. Напомним, что в 2016 году его сумма составила $ 20,7 млн.