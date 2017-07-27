Владимир Путин одобрил программу развития технологий VR и сферы блокчейна

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил федеральную программу «Кибер Россия» по обучению специалистов и развитию технологий виртуальной реальности и блокчейна. Об этом сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив.



«Мы создаём технологическую среду, в которой бок о бок будут работать серийные предприниматели и представители науки. И государство, и бизнес станут заказчиками продуктов, основанных на технологиях послезавтрашнего дня. К примеру, врачи смогут использовать программу и очки дополненной реальности для подготовки к операциям, изучив в трёхмерном режиме нервную или кровеносную систему конкретного пациента», — рассказал лидер проекта «Кибер Россия» Роман Поволоцкий.



Первая образовательная программа будет открыта в сентябре 2017 года, в Дальневосточном федеральном университете. Также в течении этого года планируется запустить ещё одну учебную программу в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех), три программы в рамках среднего профессионального образования и открыть программы дополнительного образования в школах.