175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Евгений «Ugin» Ерофеев: замена одного человека кардинально меняет команду

1 августа 2017, вторник. 17:03. Киберспорт

Менеджер состава Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Евгений «Ugin» Ерофеев дал интервью капитану команды Gambit Esports Даниилу «Zeus» Тесленко. В нём Евгений рассказал о переменах в Na'Vi после ухода Zeus, а также о причинах ухода starix с должности тренера коллектива.

«Замена одного человека кардинально меняет команду, кардинально. После ухода Zeus мы получили совсем другой коллектив, как бы мы ни хотели. Тактики похожи, тренер тот же, но команда другая. С каждым поражением вера в коллектив таяла. Она и сейчас есть, но она шаткая. После мажора звучит как оправдание, но у нас не было качественного трудоемкого буткемпа.

Что касается starix, то во всех видах спорта тренер ведёт команду к победе. Нужна была какая то встряска. Он может быть хорошим тренером, но ему надо ещё наиграться, вот он и пошёл играть», — рассказал Ugin.

Команда Natus Vincere заняла 12-14-е место на турнире PGL Major Krakow 2017. Через несколько дней после окончания соревнований менеджмент сообщил об уходе из состава Дениса «Seized» Костина и Ладислава «Guardian» Ковача. Кто заменит игроков, пока неизвестно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
1 августа 2017, вторник
17:03 Евгений «Ugin» Ерофеев: замена одного человека кардинально меняет команду
16:14 Правительство Филиппин объявило об официальной поддержке киберспорта
14:35 Valve определила финалистов конкурса короткометражных фильмов по Dota 2
13:09 Team Empire обновила состав по League of Legends
12:22 Blizzard добавила Гарроша Адский Крик в клиент Heroes of the Storm
09:40 Хенрик «AdmiralBulldog» Анберг не появится в эфире The International 7
09:16 Valve разрешила Resolut1on сыграть за Team Empire на The International 7
31 июля 2017, понедельник
19:43 Biver и Pajkatt покинули состав Na’Vi по Dota 2
19:23 StarLadder организует две лиги по StarCraft 2 для любителей и профессионалов
19:14 Адам «Friberg» Фриберг ищет новую команду в CS:GO
15:01 Антон «Cooller» Синьгов: изначально я планировал попасть в mousesports
12:51 Madison Square Garden инвестировала в киберспортивную команду CLG
10:02 Команда MVP расформировала один из составов по CS:GO
30 июля 2017, воскресенье
23:34 Анонсированы группы на The International 7
23:30 Определились три полуфиналиста летнего сезона LCL
19:41 Антон «klenoff» Кленов стал победителем Ural Geek Camp по FIFA
18:24 Илья «Blanco» Белослудцев: я показал, что на данный момент в топ-4
16:40 Team Empire отправилась в Сиэтл без Владимира «Chappie» Кузьменко
15:06 Александр «XBOCT» Дашкевич стал тренером состава Na`Vi по Dota 2
14:43 Aruhito: я не в лучшей форме, потому что не играю в последнее время
14:15 Антон «klenoff» Клёнов: «Реал» для меня — самая сильная команда
09:37 Антон «Cooller» Синьгов стал победителем турнира «Кибербитва»
29 июля 2017, суббота
22:34 Иван «ArtStyle» Антонов: должны обыграть любую команду любыми героями
20:50 Генеральный директор Na'Vi: мы верим в Dendi
18:22 Денис «seized» Костин: надеюсь, что эти перемены помогут мне вырасти как игроку
14:20 Natus Vincere подписала Антона «Cooler» Синьгова
12:14 Valve ввела систему для новых игроков в Dota 2
11:42 Алексей «Solo» Березин: играем и тренируемся до 6-7 утра
00:54 Бывший игрок MVP HOT6ix стал тренером Team Secret
28 июля 2017, пятница
23:01 Мартин «Saksa» Саздов впервые занял тренерский пост
22:36 Тал «Fly» Айзик: аегис — не единственная моя цель
22:10 Red Bull стал генеральным спонсором OG
16:58 Ладислав «Guardian» Ковач: после того как мы выгнали Zeus, нам было не по пути
16:40 Евгений Золотарёв: у игроков были проблемы с мотивацией и верой друг в друга
16:24 Seized и Guardian стали запасными игроками Na’Vi по CS:GO
14:19 Дмитрий «Korb3n» Белов: Ark и Chuvash тестируются в Natus Vincere
12:31 BBC начнёт киберспортивные трансляции по телевидению
08:37 Питер «ptr» Гурни покинул состав NRG по CS:GO
27 июля 2017, четверг
22:42 Immortals выставила Линкольна «fnx» Лау на трансфер
22:13 Slingshot: Денис «seized» Костин и Ладислав «GuardiaN» Ковач покинут Na'Vi
21:38 Astralis получила инвайт на турнир ESL One New York по CS:GO
19:08 Blizzard показала способности персонажа Гаррош Адский Крик в HotS
17:51 Дмитрий «Droog» Чумаченко: инвайт от Valve на TI стал логичным развитием событий
15:11 Владимир Путин одобрил программу развития технологий VR и сферы блокчейна
14:29 ELEAGUE отказалась реабилитировать виновников подставных матчей
Все новости RSS
Партнерский контент