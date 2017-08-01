Евгений «Ugin» Ерофеев: замена одного человека кардинально меняет команду

Менеджер состава Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Евгений «Ugin» Ерофеев дал интервью капитану команды Gambit Esports Даниилу «Zeus» Тесленко. В нём Евгений рассказал о переменах в Na'Vi после ухода Zeus, а также о причинах ухода starix с должности тренера коллектива.



«Замена одного человека кардинально меняет команду, кардинально. После ухода Zeus мы получили совсем другой коллектив, как бы мы ни хотели. Тактики похожи, тренер тот же, но команда другая. С каждым поражением вера в коллектив таяла. Она и сейчас есть, но она шаткая. После мажора звучит как оправдание, но у нас не было качественного трудоемкого буткемпа.



Что касается starix, то во всех видах спорта тренер ведёт команду к победе. Нужна была какая то встряска. Он может быть хорошим тренером, но ему надо ещё наиграться, вот он и пошёл играть», — рассказал Ugin.



Команда Natus Vincere заняла 12-14-е место на турнире PGL Major Krakow 2017. Через несколько дней после окончания соревнований менеджмент сообщил об уходе из состава Дениса «Seized» Костина и Ладислава «Guardian» Ковача. Кто заменит игроков, пока неизвестно.