Эмиль «Magisk» Рейф покинул состав North по CS:GO

Профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive Эмиль «Magisk» Рейф покинул состав North. Об этом датчанин объявил в своём «твиттере». Как отметил Эмиль, он уже ищет новый коллектив.

Ранее о перестановках в ростере North сообщал французский портал Flickshot. Согласно опубликованной информации, организация рассматривает на вакантное место двух игроков — Даниэля «mertz» Мерца из North Academy и Вальдемара «valde» Вангсе из Heroic.



Magisk выступал за North с января 2017 года. В составе организации он занял 2-е место на EPL Season 5 Finals, 3-4-е место на DreamHack Las Vegas 2017 и вошёл в восьмёрку лучших на ELEAGUE Major и PGL Major Krakow 2017.



Состав North по CS:GO:



— Маттиас «MSL» Лауридсен

— Филип «aizy» Айструп

— Рене «cajunb» Борг

— Кристиан «k0nfig» Винеке.