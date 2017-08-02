На карте de_inferno появилось граффити с гранатой в честь Михаила Столярова

Разработчики Counter-Strike: Global Offensive добавили граффити в честь Михаила «Dosia» Столярова из Gambit Esports. В финале PGL Major Krakow россиянин кинул гранату перед взрывом бомбы, что позволило ему убить двоих игроков бразильского состава Immortals.

Сообщество признало решение Столярова гениальным и попросило Valve добавить граффити в память об этом эпизоде.

Граффити на de_inferno

Примерный перевод надписей на стене: «Раз, два. Нет, теперь ты не убежишь. Духи. Отличаются от других, вы не можете забыть их». Граната в виде духов стала отсылкой к ролику с турнира cs_summit, где Столяров якобы снимается в рекламе.

Gambit Esports выиграла PGL Major Krakow. В финале команда из СНГ победила Immortals со счётом 2:1.