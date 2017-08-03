Valve снизила точность Tec-9 при быстрой стрельбе

Компания Valve выпустила обновление для бета-клиента Counter-Strike: Global Offensive. В новом патче разработчик сильно понизил точность пистолета Tec-9 при быстрой стрельбе, количество патронов в магазине снизилось до 18 и повышена точность при точечной стрельбе. Также была исправлена ошибка с прыжком на de_inferno.
Изменения Tec-9:
— повышена точность точечной стрельбы;
— понижена точность быстрой стрельбы;
— количество патронов в магазине снижено до 18 единиц;
—запас патронов в рюкзаке составляет 90 единиц;
Общие изменения:
— исправлена ошибка выпрыгиванием из-за стены на de_inferno;
— исправлена ошибка воспроизведения звуков при нахождении за стенами;
— упрощен запуск на Linux
Дата переноса изменений в основной клиент игры пока неизвестна.