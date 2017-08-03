Valve снизила точность Tec-9 при быстрой стрельбе

Компания Valve выпустила обновление для бета-клиента Counter-Strike: Global Offensive. В новом патче разработчик сильно понизил точность пистолета Tec-9 при быстрой стрельбе, количество патронов в магазине снизилось до 18 и повышена точность при точечной стрельбе. Также была исправлена ошибка с прыжком на de_inferno.



Изменения Tec-9:

— повышена точность точечной стрельбы;

— понижена точность быстрой стрельбы;

— количество патронов в магазине снижено до 18 единиц;

—запас патронов в рюкзаке составляет 90 единиц;



Общие изменения:



— исправлена ошибка выпрыгиванием из-за стены на de_inferno;

— исправлена ошибка воспроизведения звуков при нахождении за стенами;

— упрощен запуск на Linux



Дата переноса изменений в основной клиент игры пока неизвестна.