Valve представила карточную игру Artifact на основе Dota 2

Компания Valve анонсировала новую карточную игру под названием Artifact. Трейлер был представлен во время The International 7.

По словам ведущего студии аналитики, игра будет основана на героях и артефактах Dota 2. У каждого игрока будет три поля-линии, на которые он выставит пять героев. Они смогут использовать способности и предметы. Кроме того, каждый ход на поле будут появляться крипы, а за убийство вражеских героев игрок получит золото.



Выход игры намечен на 2018 год.



The International7 — крупнейший чемпионат по Dota 2. Его призовой фонд составляет более $ 24 млн.