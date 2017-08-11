TI7: OG уступила LGD в нижней сетке турнира

OG завершила выступление на The International 7. Команда заняла 7-8 место, уступив в нижней сетке LGD Gaming. Встреча закончилась со счетом 2:0.



Китайский коллектив обеспечил себе место в топ-6 турнира. За выход в четверку лучших команда сыграет против Invictus Gaming. Этот мачт пройдет 11 августа.



Последним официальным матчем четвертого игрового дня станет встреча между Virtus.pro и Team Liquid. Ее победитель попадет в топ-4 чемпионата.



OG получила прямое приглашение на The International 7. На групповой стадии команда заняла пятое место и начала выступление в плей-офф в нижней сетке. Там команда прошла два раунда, обыграв Infamous и TNC Pro Team. Выигрыш коллектива за турнир составил более $ 605 тысяч.