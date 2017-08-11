Роман Дворянкин: ребята сами для себя поняли, как они могут играть под давлением

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин оценил выступление команды на The International 7.

«Понятно, что у всех эмоции не самые положительные. Я думаю, что самое важное — это то, что мы сами для себя показали зачатки чемпионской игры. Мы выступили на этом турнире, может быть, не очень удачно с точки зрения результата, но ребята сами для себя поняли, как они могут играть под давлением; как они могут играть с лучшими командами в мире — не важно, откуда они, из Китая, Европы или Северной Америки. И я думаю, что это самый важный итог», — отметил Дворянкин в интервью командному сайту.

В четвёртом раунде нижней сетки Virtus.pro встречалась с Team Liquid. Матч завершился поражением со счетом 1:2. Команда из СНГ заняла 5-6-е место.

Роман Дворянкин: 5-6-е место — это закономерный итог