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Valve представила двух новых героев в Dota 2

12 августа 2017, суббота. 05:17 Киберспорт

Компания Valve анонсировала выход двух новых героев в Dota 2. Презентация трейлера прошла на The International 7.

Женского персонажа зовут Sylph, его файлы были найдены в майском обновлении игры. Герои будут добавлены в обновлении «The Dueling Fates». Дата выхода патча пока не сообщается. Также разработчики ещё не представили описание способностей и особенностей персонажей.

Последний новый герой в Dota 2, Monkey King, был добавлен в игру 12 декабря 2016 года. Его анонс состоялся также в рамках The International.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
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