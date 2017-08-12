Valve представила двух новых героев в Dota 2

Компания Valve анонсировала выход двух новых героев в Dota 2. Презентация трейлера прошла на The International 7.

Женского персонажа зовут Sylph, его файлы были найдены в майском обновлении игры. Герои будут добавлены в обновлении «The Dueling Fates». Дата выхода патча пока не сообщается. Также разработчики ещё не представили описание способностей и особенностей персонажей.



Последний новый герой в Dota 2, Monkey King, был добавлен в игру 12 декабря 2016 года. Его анонс состоялся также в рамках The International.